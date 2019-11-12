Кулеба: украинская делегация должна поехать на сессию ПАСЕ в январе

"Бьют тебя - бей в ответ. Но уходить с ринга - это неправильно".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года.

Такое мнение он высказал в интервью "РБК-Украина".

"Должна быть политика здравого смысла. Она предполагает, что ты должен принимать решения, адекватные ситуации и своей стратегии. Ответ на вопрос, нужно ли было украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ, по моему мнению, нет. Нужно ли поехать в январе - да", - сказал Кулеба.

"Объясняю очень просто. В январе произойдет перезагрузка ассамблеи, сменится председатель, люди, которые ногами, руками, ушами и глазами возвращали Россию в ПАСЕ, потеряют свои должности. Появится шанс на обновление", - пояснил вице-премьер.

Он также предположил, что те, кто настаивал на возвращении в ПАСЕ российской делегации "пришли к выводу, что Украина не сможет ничем ответить, кроме какого-то грубого публичного заявления".

"Когда отозвали посла в знак протеста против произошедшего, - то они вздрогнули. Потому что впервые в истории организации государство-член отозвало своего посла. Потом, когда мы отозвали приглашение наблюдать за выборами, они тоже вздрогнули, потому что не думали, что мы на это пойдем. Когда наша делегация сказала, что не приедет в октябре, председатель ПАСЕ госпожа Паскье сманипулировала правилами Ассамблеи и лишила прежнюю украинскую делегацию всех прав. Это сделал человек, который до этого два года рассказывал, что нельзя никого лишать никаких прав, что мы тут все равны и одинаковы, но тогда надо было русских возвращать. Когда нервы не выдержали, и от эмоций захотелось "наказать" Украину, то, оказывается, стало можно все сделать, перекручивая правила. Как к таким людям можно возвращаться, работать с ними, жать им руки?", - продолжил Кулеба.

"Я считаю, что январь - это возможность вернуться в Ассамблею, показать, что мы способны на жесткие решения, если наши интересы жестко игнорируются. Бросать Ассамблею раз и навсегда - это неправильно категорически. Бьют тебя - бей в ответ. Но уходить с ринга - это неправильно", - добавил он.

Напомним, С 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма. В конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях.

17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько. Тем не менее, глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии. 23 сентября украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ.

25 октября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудил с президентом парламента Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен вопрос возвращения России в ПАСЕ. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят делегации Украины снова полноценно участвовать в работе Совета Европы.