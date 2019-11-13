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"Европейская солидарность" предлагает разработать новый законопроект по земле

"Который объединит сессионный зал".

"Европейская солидарность" предлагает разработать новый законопроект по земле
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Законопроект, который предлагает президентская фракция «Слуга народа» о рынке земли, не отвечает интересам украинского общества и в таком виде не может быть принят. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что фракция «Европейская Солидарность» категорически против, чтобы судьбоносные для страны законы обсуждались по сокращенной процедуре и принимались в спешке.

«В законе, который сегодня пытаются протащить «слуги», нет ключевого - права украинцев купить землю. Так, он сможет продать свои паи, но купить он их не сможет. Ведь не предусмотрено прозрачный кадастр земли, нет такой позиции, как качество земли, а идет «уравниловка» плодородных земель Черкасской, Полтавской и более сложных для обработки земель Херсонщины. Также предусмотрена защита земли для того, чтобы люди, которые обрабатывают землю могли вкладывать земли. Кроме того, не предусмотрено создание земельного банка. На самом деле, в предложенных проектах законов не услышаны простые селяне и фермеры», - подчеркнула политик.

Ирина Геращенко отметила, что лучший выход из этой ситуации - отложить рассмотрение вопроса, сесть вместе за круглый стол и разработать такой законопроект, который объединит сессионный зал.

«Этот законопроект должен защитить крестьянина, ввести в Украине прозрачный кадастр земли, должен запретить отдавать в одни руки 200 тысяч гектаров земли, ведь это приведет к официальному созданию латифундистов в Украине, а не станет помощью фермерам», - добавила она.

«Наша фракция предлагает сегодня снять этот вопрос с рассмотрения провести серьезную политическую и общественную дискуссию», - подытожила Ирина Геращенко.

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