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Генштаб ВСУ открыл ГБР доступ к стратегическому плану применения армии

Постановление обработано согласно требованиям закона о гостайне.

Генштаб ВСУ открыл ГБР доступ к стратегическому плану применения армии
Фото: Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обработал решение Печерского райсуда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований к стратегическому плану применения ВСУ. Об этом сообщается на фейсбуке Минобороны.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский считает, что открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности.

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