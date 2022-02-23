Очільник українського МЗС наголосив, що від ООН, міжнародної спільноти потрібні швидкі, конкретні та рішучі дії для противаги загрозі РФ.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заяви і дії Росії виходять за рамки погроз Україні, і торкаються також інших держав світу. А визнання "ЛДНР" - не що інше, як "образлива атака на ООН і основні принципи міжнародного права".

Таку думку він висловив на Генасамблеї ООН, де сьогодні, 23 лютого, відбулися дебати у зв’язку з агресією Росії проти України.

Ситуацію на Донбасі тут обговорили вже вчетверте. Але, за словами Дмитра Кулеби, "вперше обговорюємо ситуацію в новій реальності, створеній незаконним визнанням двох територій України Росією. І фон нашої сьогоднішньої дискусії є набагато небезпечнішим".

"Зараз ми переживаємо найбільшу кризу безпеки в Європі з часів Другої світової війни. Ця криза створена і загострюється однією стороною в односторонньому порядку, Російською Федерацією, - наголосив Кулеба. - Те, що зараз відбувається на сході України, куди наближаються російські танки, і вздовж українських кордонів, де скупчені російські сили у величезних кількостях, має турбувати всіх".

Український дипломат зауважив, що сьогодні міжнародна спільнота перебуває на "критичному етапі світової історії" і "немає важливішого завдання, ніж не повторити помилок минулого".

"Сподіваюся, що дипломатія послабить напругу. Проте сьогодні нам потрібно набагато більше, ніж надія. Потрібні швидкі, конкретні та рішучі дії. Новий тип дій ООН та міжнародного співтовариства, що відповідає рівню загрози, з якою ми всі, а не лише Україна, стикаємося сьогодні через агресивний курс Росії", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він назвав абсурдними звинувачення російської сторони в ескалації конфлікту Україною.

"Україна ніколи нікому не погрожувала і не нападала. Україна ніколи не планувала і не планує жодного військового наступу на Донбасі", - наголосив Кулеба.

Очільник МЗСУ також відреагував на скандальне звернення російського президента до народу.

"У своєму зверненні цього тижня президент Росії Володимир Путін відверто заперечив право України на існування. Той, хто може подумати, що я перебільшую як міністр закордонних справ України, повинен просто подивитися цю жахливу промову. З тяжким серцем ми всі маємо визнати похмуру реальність нової агресивної та реваншистської диктатури, що настає над Європою", - сказав Кулеба.

Глава українського відомства наголосив, що "ніхто не зможе пережити цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед зі своєю агресією проти України".

"Я попереджаю кожну націю в цій шановній палаті ... Ваші уряди і ваш народ зіткнуться з болісними наслідками разом з нашим урядом і народом. Ось чому ми повинні використати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є. Зрозуміло, що сам він не зупиниться", - додав голова МЗСУ.

Нагадаємо, 20 лютого постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський повідомив, що його країна ініціює проведення спеціального засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через посилення російських обстрілів на сході України.

19 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Трійку ОБСЄ невідкладно здійснити візит в Україну.