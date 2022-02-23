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​Байден планує накласти санкції на російську компанію, що стоїть за "Північним потоком-2"

Якщо газопровід запрацює, то стане значним джерелом доходів для РФ, вважають у Білому домі.

​Байден планує накласти санкції на російську компанію, що стоїть за "Північним потоком-2"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден планує запровадити санкції проти компанії, що стоїть за газопроводом "Північний потік-2" у Росії, повідомляє видання Independent.

Трубопровід належить російській державній нафтовій компанії "Газпром". У разі запуску він подвоїть потік газу до Німеччини і стане значним джерелом доходів для Російської Федерації.

Будівництво трубопроводу було завершено у вересні минулого року. Наразі його не ввели в експлуатацію, очікуючи на схвалення з боку Німеччини і ЄС.

Нові санкції США будуть ґрунтуватися на заходах, які запровадила адміністрація Байдена у вівторок, 23 лютого, для обмеження ділових операцій у самопроголошених республіках, котрі визнала РФ.

Нагадаємо, 23 лютого ЄС офіційно запровадив санкції щодо Росії. Під них потрапили 351 депутат Держдуми, 27 високопосадовців РФ та компаній, було обмежено економічні відносини з бойовиками "ЛДНР" тощо.

22 лютого стало відомо, що Великобританія вводить санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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