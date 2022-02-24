В ЄС розкрили деталі другого пакету санкцій щодо Росії

Європейський Союз буде готовий запровадити другий пакет санкцій проти Росії, включаючи експортний контроль, якщо російські війська вийдуть за межі окупованих українських регіонів.

Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

"Якщо буде подальша агресія Росії та подальше вторгнення на територію України, ми готові активізувати нашу відповідь також у плані санкцій", - сказав Домбровскіс.

На запитання, що таке посилення означатиме, Домбровскіс сказав:

"Це стосуватиметься економічних санкцій у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю. ЄС вже кілька тижнів працює над пакетом санкцій, тому є способи, як ми можемо запровадити швидко та ще більше посилити санкції та зробити це в співпрацю з США, Великобританією та іншими країнами".

Він сказав, що конфлікт, санкції та потенційні російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, що блок, який складається з 27 членів, має їх ухвалити.

"Введення жорстких санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути до цього готові. Але тут на карту поставлена безпека та територіальна цілісність України, і ми маємо ширшу архітектуру безпеки, тому ми повинні бути в змозі реагувати, а також нести певні економічні витрати, якщо це необхідно", – сказав Домбровскіс.

22 лютого, президент США оголосив про перший пакет санкцій проти Росії.

23 лютого санкції щодо Росії запровадив Євросоюз. В ЄС наголосили - в разі потреби введуть більш широкі політичні та економічні санкції та закликали Росію скасувати визнання самопроголошених республік.