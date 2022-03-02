Це сталося, коли потяг прямував Львівщиною. Чоловіка передали правоохоронцям в Дубно.

У поїзді №6 сполученням Маріуполь – Рахів пасажири спільно з залізничниками затримали диверсанта.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"Ось який прийом чекає диверсантів, які вирішать сісти в український потяг! У 6-му поїзді, вагоні номер 7, пасажири спільно із залізничниками затримали диверсанта", – сказано в повідомленні.

Фото: пресслужба УЗ

Зазначається, що чоловіка викрили через необачну спробу почати агітацію за "рускій мір" та проти "бендерівців". Не зорієнтувавшись, він робив це на Львівщині.

Пасажира, який порушував правила проїзду в умовах воєнного стану затримали, знешкодили і передали правоохоронцям в Дубно.

"Укрзалізниця від початку воєнного стану дотримується пріоритету безпеки пасажирів. Інформаційної безпеки це теж стосується", – наголосили в компанії.

В УЗ закликають пасажирів у разі підозрілої поведінки когось із людей звертатися до провідників.

"Вони знають, що робити – і з консервами, і з диверсантами", – зазначили в компанії.