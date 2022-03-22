ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси

Їх знищили під Миколаєвом і Маріуполем.

Українське військо ліквідувало морських піхотинців Росії, які на початку війни намагалися десантуватися біля Одеси.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, морпіхів знищили під Миколаєвом і Маріуполем.

“Тут надійшла інформація дуже цікава і дуже приємна. Частково той особовий склад, який намагався на початку великої війни висадитися тут у нас, на одеському узбережжі, на щастя, вбитий, знищений і гниє під Миколаєвом, гниє під Маріуполем. І така доля кожного окупанта”, – сказав Братчук.

“А залишок так званих морських піхотинців, що ще бовтаються, мов лайно, у Чорному морі, – також на корм бичкам. Щось став переживати за бичків – щоб не отруїлися”, – додав речник.

Нагадаємо, вчора в результаті ранкового ворожого розстрілу з корабельної артилерії на узбережжі в Одесі пошкоджено два будинки.