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На Дніпропетровщині затримано вісьмох осіб за підозрою у співпраці з Росією

Усіх затриманих передали Службі безпеки України.

На Дніпропетровщині затримано вісьмох підозрілих осіб, які можуть бути причетними до співпраці з Росією.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У Дніпрі затримано чотирьох осіб, які могли збирати інформацію на користь РФ. 

Ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці виявили у Кривому Розі

У м. Новомосковську поліцейські встановили жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за “рускій мір”.

“Біля мосту в Самарському районі (м. Дніпро) правоохоронці зупинили автомобіль, який різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки у водія в мобільному телефоні виявили численні чати з громадянами РФ, а при собі він мав близько 200 тис. гривень. На всі питання поліцейських чоловік відповідав невпевнено та плутано”, – йдеться в повідомленні.

Інші затримані при собі мали карту території з відмітками, фото та відео вулиць міста з позначенням заводів і стратегічних об’єктів, листування в месенджерах про кількість блокпостів і місця їхнього розташування. 

За попередньою інформацією, один чоловік наприкінці грудня приїхав із Москви й оселився на Дніпропетровщині. Усіх затриманих передали Службі безпеки України.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що за 25 днів війни зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки України.

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