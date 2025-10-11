Окупанти змушують фермерів на ТОТ продавати врожай російським фірмам за безцінь.

Окупанти на ТОТ України запровадили субсидії для тих фермерів, хто погодився працювати за схемою Кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так званий окупаційний уряд ТОТ запровадив порядок виплат субсидій нібито для підтримки виробництва картоплі й овочів. Насправді гроші дістануться лише тим, хто погодився працювати за кремлівськими схемами", — кажуть у ЦНС.

Українських фермерів змушують продавати урожай за безцінь фірмам-прокладкам, які вивозять продукцію до Росії.

"Поки люди рахують копійки й виживають без води та світла, окупанти дотують своїх посіпак і продовжують мародерство", — додають у спротиві.