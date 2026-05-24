Поразка опозиції на довиборах в Ірландії може призвести до відставки лідерки партії

Мері Лу Макдональд
Фото: EPA/UPG

Головна опозиційна партія Ірландії “Шинн Фейн” програла меншому лівому супернику на суботніх довиборах у Дубліні. Про це повідомляє Politico.

Через цей результат лідерка партії Мері Лу Макдональд опинилася під серйозним тиском.

Переміг політичний новачок Деніель Енніс від соціал-демократів. Він отримав депутатський мандат колишнього міністра фінансів Пасхалю Донох’ю, який торік пішов у відставку заради роботи у Світовому банку. 

Кандидатка від “Шинн Фейн” Дженіс Бойлан опинилася на другому місці.

Водночас найвідоміший гангстер Ірландії Джеррі Гатч отримав четверте місце, що є переконливим результатом для його ексцентричної популістської кампанії. Він може претендувати на одне з чотирьох місць у парламенті Центрального Дубліна на наступних загальних виборах. Однак Гатч може знову опиниться за ґратами в Іспанії, де наразі живе і є фігурантом розслідування про відмивання грошей.

Жодна з центристських партій керівної коаліції Ірландії – “Фіне Гел” Донох'ю та “Фіанна Файл” прем'єр-міністра Міхола Мартіна – не балотувалися в Дубліні. Це не стало несподіванкою, оскільки проурядові кандидати рідко виграють додаткові вибори в Ірландії.

Ставки були набагато вищі для Макдональд, чиєю політичною базою є саме Центральний Дублін. Очікувалося, що вона принесе перемогу головній опозиційній партії у своєму виборчому окрузі.

Ця невдача разом із розгромною поразкою “Шинн Фейн” на довиборах у Західному Голуеї знову актуалізувала питання про доцільність перебування Макдональд на посаді лідерки партії, яку вона очолює з 2018 року.

