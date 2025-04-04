Росіяни поранили мирного мешканця Харківщини

Російська окупаційна армія атакувала село Руські Тишки у Харківській області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу БпЛА типу “Шахед” поранений 50-річний чоловік”, - написав Синєгубов.
Пораненого мирного мешканця шпиталізували.
- Ввечері 3 квітня Росія атакувала Харків “шахедами”.
- Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. Відомо про 29 постраждалих та двох загиблих.
- Попередньо ще троє людей знаходяться під завалами, триває пошуково-рятувальна операція.