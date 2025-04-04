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Росіяни поранили мирного мешканця Харківщини

Чоловік отримав поранення внаслідок удару “шахедом”.

Російська окупаційна армія атакувала село Руські Тишки у Харківській області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу БпЛА типу “Шахед” поранений 50-річний чоловік”, - написав Синєгубов.

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Пораненого мирного мешканця шпиталізували.

  • Ввечері 3 квітня Росія атакувала Харків “шахедами”
  • Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. Відомо про 29 постраждалих та двох загиблих.
  • Попередньо ще троє людей знаходяться під завалами, триває пошуково-рятувальна операція.
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