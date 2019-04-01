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ОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободным

"Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие".

ОБСЕ: первый тур выборов в Украине был конкурентным и свободным
Илкка Канерва
Фото: tvc.ru

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

Об этом заявляют наблюдатели ОБСЕ, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - отметил специальный координатор организации, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

По его словам, в целом голосование проходило свободно и кандидаты могли соревноваться без ограничений.

"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом", - добавил Канерва.

"Мой личный вывод - эти конкурентные выборы ведут… ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", - подытожил он.

Канерва обратил внимание на то, что на нынешних президентских выборах в Украине было большое количество международных наблюдателей, что также способствовало минимизации нарушений. Те же нарушения, которые были установлены в день голосования, в целом не повлияют на результат голосования, считает он.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента. По результатам отработки 80% протоколов, во второй тур выходит Владимир Зеленский - 30,41% и Петр Порошенко - 16,03%

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