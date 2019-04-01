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Обработаны 80% протоколов: Зеленский - 30,41%, Порошенко - 16,03%

Тимошенко от второго тура отделяют 400 тысяч голосов.

Обработаны 80% протоколов: Зеленский - 30,41%, Порошенко - 16,03%
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14:45 обработала более 80% протоколов в электронном виде.

Результаты, как и прежде, свидетельствуют о прохождении во второй тур актера Владимира Зеленского, за которого проголосовали не меньше 4,54 млн человек (30,41%) и действующего президента Петра Порошенко, за него проголосовали уже 2,39 млн человек (16,03%).

Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (1,98 млн голосов, 13,24%), представитель пророссийской партии "За жизнь" Юрий Бойко (1,72 млн голосов, 11,55%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (1,05 млн голосов, 7,03%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (889 тысяч голосов, 5,95%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (791 тысяча голосов, 5,30%), лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (643 тысячи голосов, 4,30%), единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский (246 тысяч голосов, 1,64%), народный депутат Юрий Тимошенко (92 тысячи голосов, 0,61%).

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