Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

В Одессе группа вооруженных людей напала на офис областной Службы автодорог. Для их задержания привлекли спецподразделение полиции.

Об этом сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"В Службу ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который когда-то был или подрядчиком, или заказчиком, короче, когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить, потому что был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов. Однако, как оказалось, вопросы по недопилу остались", - написал Форостяк в фейсбуке.

По данным местного издания "Думская", полицейские задержали в облавтодоре владельца и директора строительной компании "Дорлидер" Араика Амирханяна и восемь нанятых им в Киеве титушек. У них изъяли ножи и травматические пистолеты.

Амирханян находится в розыске с 23 марта 2017 года. Его подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 ст. 125 УК Украины - "умышленное нанесение легких телесных повреждений": в 2015 году предприниматель напал на руководителя "Укравтодора" Андрея Батищева.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Также фирма "Дорлидер" и ее владелец фигурируют в уголовных производствах, касающихся хищения бюджетных средств и финансирования терроризма.

От облавтодора Амирханян добивался получения каких-то подрядов, а когда ему отказали, решил воздействовать силой.

Бизнесмена и его "группу поддержки" доставили в Хмельницкое отделение полиции.

Фото: facebook/Руслан Форостяк

Фото: facebook/Руслан Форостяк

Фото: facebook/Руслан Форостяк