Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не намерен обнародовать декларацию за 2018 год до второго тура выборов.

Так в пресс-службе Зеленского ответили на письмо движения ЧЕСТНО с призывом подать в НАПК декларацию о доходах, имуществе и доходах кандидата за прошлый год.

"Декларация Владимира Зеленского за 2018 будет представлена в пределах сроков, установленных действующим законодательством, и обнародована в соответствии с действующим законодательством", - говорится в ответе пресс-службы.

Отметим, что действующее законодательство не обязывает Зеленского подавать декларацию о доходах за прошлый год, поскольку сейчас он не является должностным лицом. В то же время, движение ЧЕСТНО призвало кандидата исповедовать принципы прозрачности и подотчетности, а также выровнять условия с его оппонентом во втором туре - Петром Порошенко, который обнародовал свою декларацию.

В феврале 2019-го движение ЧЕСТНО призвало всех кандидатов в президенты обнародовать их декларации за 2018 минимум за месяц до волеизъявления граждан, то есть до конца февраля. На призыв откликнулись только два кандидата - Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко.

Второй тур голосования на выборах президента запланирован на 21 апреля.