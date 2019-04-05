ЦИК завершил прием всех протоколов

Также объявлен протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий всех 199 избирательных округов и объявила протокол об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

"5 апреля ЦИК под председательством Татьяны Слипачук после перерыва продолжила свою работу в режиме заседания. Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий двух территориальных избирательных округов: №127 (Николаевская область), №186 (Херсонская область). После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО №15, 75, 98, 128, 154 до 6 апреля 2019 включительно. Также Комиссия приняла протоколы с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО №60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, на 5 апреля 2019 Центризбирком принял протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. Согласно предварительным результатам, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук отметила, что выборы президента Украины 31 марта состоялись и прошли без системных нарушений.