Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко.

Об этом заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "Радио Новое время".

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", - сказал Разумков.

Он добавил, что место модератора будет предложено "любому другому".

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд", - отметил советник.

Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

3 апреля, Зеленский записал видеообращение, в котором позвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и призвал пройти медосмотр. "Кандидаты должны пройти обязательно медицинскую экспертизу, чтобы показать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов... Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

В ответ Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе. После этого Зеленский заявил, что хочет видеть ведущей Юлию Тимошенко. Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий.

5 апреля Порошенко сдал анализы на территории НСК "Олимпийский", а Зеленский - в частной лаборатории.