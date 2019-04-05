Евродепутат Хармс призвала Порошенко и Зеленского объяснить избирателям свои приоритеты на 5 лет

В ЕС надеются, что дальнейшая президентская кампания "не будет ужасной".

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала лидеров президентской гонки Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет.

Об этом сообщает Громадське.

"Мой призыв к двум кандидатам: объясните ваши программы, предложите украинцам, каковы ваши приоритеты на 5 лет, как противостоять бедности, как выиграть войну на востоке, войну против Украины, и оккупацию. Как общаться с Западом", - отметила она.

Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому, но и политика действующего президента сфокусирована на общих вещах.

"Для нас позиция президента Порошенко яснее, но я также скажу, что в своей кампании он сфокусирован на общих вещах: "армия, язык, вера". Это также не является ответом на то, что многие из украинцев ждут", - добавила Хармс.

Евродепутат также отметила, что в целом в ЕС успокоены тем, что выборы в Украине являются свободными, и в дальнейшем надеются, что кампания "не будет ужасной".

"Несмотря на войну и оккупацию и все проблемы, процесс был конкурентным. С определенными проблемами, но конкурентным. Мы все скрестили пальцы, и Евросоюз ожидает, что кампания не будет ужасной, без эскалаций, будет содержательной, и украинские граждане получат и услышат альтернативы развития от двух кандидатов", - отметила Хармс.

Напомним, после подсчета 100% электронных протоколов во второй тур выборов президента выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.