Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев написал заявление об отставке.
Соответствующий документ, датированный 5 апреля, разместил в своем Facebook народный депутат Александр Спиваковский.
Сам Гордеев свое увольнение еще не прокомментировал.
Напомним, 28 января Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
В ответ на обвинение Гордеев пообещал помощь в расследовании.
В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев не фигурирует в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.
Активистка Гандзюк скончалась 4 ноября после того, как ее 31 июля облили серной кислотой.