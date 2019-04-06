Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля
Зеленский выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой взятия крови 2 апреля, а потом поменял на 5 апреля
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
"Евролаб" взял на себя вину за ошибку с датой в анализах Зеленского
​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
​Порошенко предложил Зеленскому "быть мужиком" и явиться на дебаты без дополнительных условий
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
Зеленский ответил отказом на призыв "ЧЕСТНО" обнародовать декларацию за 2018
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
У Тимошенко отреагировали на предложение Зеленского о дебатах
​Зеленский сдал анализы в частной лаборатории
​Зеленский сдал анализы в частной лаборатории
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
В киевском супермаркете мужчина отправил в нокдаун другого посетителя, пострадавший на следующий день умер (обновлено)
Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
Арьев: Зеленский приехал сдавать анализы на автомобиле Коломойского
«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали
«Бой баночками»: как кандидаты анализы сдавали
ГлавнаяПолитика

Завтра около полудня ЦИК объявит официальные итоги первого тура выборов

Сегодня продолжается обработка оригиналов протоколов, поступивших из регионов.

Завтра около полудня ЦИК объявит официальные итоги первого тура выборов
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия на заседании 7 апреля установит результаты голосования на выборах Президента 31 марта. Соответствующий анонс опубликован на сайте ЦИКа.

"7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

Согласно обработке электронных протоколов, 30,24% избирателей (5,71 млн человек) проголосовали за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, 15,95% (3,01 млн) - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,4% (2,53 млн) - за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Результаты голосования устанавливаются ЦИКом на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий.

После официального оглашения итогов первого тура ЦИК должен назначить на 21 апреля второй тур выборов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также