Завтра около полудня ЦИК объявит официальные итоги первого тура выборов

Сегодня продолжается обработка оригиналов протоколов, поступивших из регионов.

Центральная избирательная комиссия на заседании 7 апреля установит результаты голосования на выборах Президента 31 марта. Соответствующий анонс опубликован на сайте ЦИКа.

"7 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года", - сказано в сообщении.

Согласно обработке электронных протоколов, 30,24% избирателей (5,71 млн человек) проголосовали за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, 15,95% (3,01 млн) - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,4% (2,53 млн) - за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Результаты голосования устанавливаются ЦИКом на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий.

После официального оглашения итогов первого тура ЦИК должен назначить на 21 апреля второй тур выборов.