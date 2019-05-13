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Госсекретарь США отменил визит в Москву, назначенный на сегодня

13 мая Помпео направился в Брюссель, а затем встретится с Путиным и Лавровым в Сочи.

Госсекретарь США отменил визит в Москву, назначенный на сегодня
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный на 13 мая визит в Москву. Вместо этого он отправится в Брюссель на переговоры по ситуации с Ираном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным агентства, Помпео отправился с военной базы под Вашингтоном в Брюссель, где в понедельник встретится с представителями европейских стран.

После этого 14 мая он прилетит в Сочи, где запланирована встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Во время своей первой поездки в Россию в качестве госсекретаря США ожидается, что Помпео обсудит с Путиным и Лавровым «агрессивные и дестабилизирующие действия», предпринятые Москвой по всему миру, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента на прошлой неделе.

Помпео намерен повторно обсудить роль России в событиях в Венесуэле и Сирии, нарушение Договора о ядерных силах средней дальности (INF), а также попыток России вмешаться в выборы в США, сообщил журналистам чиновник в предварительном обзоре своей поездки.

Напомним, 3 мая президент США Дональд Трамп провел с Путиным телефонный разговор, в котором обсуждал возможность нового соглашения, ограничивающего ядерное оружие.

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