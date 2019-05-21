Стратегічне партнерство із США продовжуватиметься й після виборів

Напередодні інавгурації новообраного Президента України мав робочу поїздку до Сполучених Штатів Америки, в рамках якої провів ряд зустрічей з представниками законодавчої та виконавчої гілок влади США. Під час зустрічей отримав підтвердження у подальшій співпраці України з Америкою й після виборів.

Фото: надано Павлом Унгуряном

З Міністром транспорту США Елейн Чао обговорили залучення досвіду США щодо розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема будівництво LNG-терміналів в морських портах України.

Особливо було приємно поспілкуватися зі Спеціальним помічником Президента США із законодавчих питань Полом Теллером. Він також висловив свою підтримку Україні. Теллер працює з коаліціями та ключовими лідерами Консервативного руху Америки, щоб підтримувати і розвивати велику консервативну мережу в національній політиці. Варто зазначити, що саме завдяки консервативним цінностям Америка сьогодні є однією з найбільших економік світу.

Фото: надано Павлом Унгуряном

Також провів робочу зустріч з сенатором Д. Хоулі, під час якої обговорили взаємодію обох держав та його візит в Україну. 39-річний Джош Хоулі є наймолодшим членом Сенату США та активним християнином.

Фото: надано Павлом Унгуряном

Рік Перрі - міністр енергетики США, координатор американської делегації на інавгурацію Президента України - запевнив про сприяння Америки у розвитку нашої держави. Під час нашої зустрічі, у Києві 19 травня, обговорили питання реформування енергетичної галузі, залучення американських інвестицій, зокрема в проекти з будівництва LNG-терміналів, розвитку атомної енергетики і т.д. Разом з Ріком, оглядаючи Софіївську площу, згадали про тисячолітню історію християнства Київської Русі. Адже саме хрещення давньої Русі-України послужило духовному просвітленню нашого народу, ввело наш народ у сім’ю європейських християнських країн, зробило Русь-Україну невід'ємною частиною християнської європейської цивілізації. Саме на духовних засадах були побудовані провідні країни сьогодення.

Фото: надано Павлом Унгуряном

Впевнений, що розбудова України як потужної, вільної, демократичної, цивілізованої та європейської країни можлива лише через реалізацію Божих настанов у повсякденному житті, оновлення нашого життя на основі традиційних християнських духовних, моральних та культурних цінностей.