Стратегічне партнерство із США продовжуватиметься й після виборів

З Міністром транспорту США Елейн Чао обговорили залучення досвіду США щодо розвитку транспортної інфраструктури України, зокрема будівництво LNG-терміналів в морських портах України.
Особливо було приємно поспілкуватися зі Спеціальним помічником Президента США із законодавчих питань Полом Теллером. Він також висловив свою підтримку Україні. Теллер працює з коаліціями та ключовими лідерами Консервативного руху Америки, щоб підтримувати і розвивати велику консервативну мережу в національній політиці. Варто зазначити, що саме завдяки консервативним цінностям Америка сьогодні є однією з найбільших економік світу.
Також провів робочу зустріч з сенатором Д. Хоулі, під час якої обговорили взаємодію обох держав та його візит в Україну. 39-річний Джош Хоулі є наймолодшим членом Сенату США та активним християнином.
Рік Перрі - міністр енергетики США, координатор американської делегації на інавгурацію Президента України - запевнив про сприяння Америки у розвитку нашої держави. Під час нашої зустрічі, у Києві 19 травня, обговорили питання реформування енергетичної галузі, залучення американських інвестицій, зокрема в проекти з будівництва LNG-терміналів, розвитку атомної енергетики і т.д. Разом з Ріком, оглядаючи Софіївську площу, згадали про тисячолітню історію християнства Київської Русі. Адже саме хрещення давньої Русі-України послужило духовному просвітленню нашого народу, ввело наш народ у сім’ю європейських християнських країн, зробило Русь-Україну невід'ємною частиною християнської європейської цивілізації. Саме на духовних засадах були побудовані провідні країни сьогодення.
Впевнений, що розбудова України як потужної, вільної, демократичної, цивілізованої та європейської країни можлива лише через реалізацію Божих настанов у повсякденному житті, оновлення нашого життя на основі традиційних християнських духовних, моральних та культурних цінностей.