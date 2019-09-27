Экс-глава украинской ассоциации металлоторговцев оказался топ-менеджером Курченко в "ДНР", - НВ

Бывший глава Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) Андрей Федосеев оказался топ-менеджером ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС, Южная Осетия), которое управляет промышленными активами в так называемой ДНР и входит в сферу влияния беглого олигарха Сергея Курченко.

УАМ фактически не функционирует с 2009 года, но формально Федосеев до сих пор является ее руководителем, пишет Новое время.

Фото: makeevka.ru Андрей Федосеев (в очках)

На сайте makeevka.ru, который позиционируется как официальный ресурс оккупационных властей города Макеевка, в июле этого года был размещен фоторепортаж о праздновании Дня металлурга. В мероприятии приняли участие различные представители «ДНР». Среди них был заместитель генерального директора по коммерции ЗАО «Внешторгсервис» Андрей Федосеев, фотографии которого были опубликованы в репортаже.

На сегодняшний день этот сайт не открывается, но кешированное изображение страницы сохранилось в поисковой системе google.

Фото: makeevka.ru Андрей Федосеев на Дне металлурга в Макеевке в 2019 году

Андрей Федосеев был учредителем нескольких металлоторговых компаний в Днепре и Киеве. В 2005 году возглавил Ассоциацию «Украинская ассоциация металлоторговцев» (УАМ), которая объединяла более 20 металлоторговых предприятий из разных регионов Украины. Согласно реестру Министерства юстиции Украины формально он до сих пор является ее руководителем, хотя Ассоциация фактически не функционирует около 10 лет. Также ему принадлежит несколько ООО, зарегистрированных в Киеве.

В июне 2010 года Андрей Федосеев был арестован по делу о невозврате кредита в размере 5,1 млн грн, привлеченного у банка «Национальные инвестиции» (Киев). В апреле 2011 года он отстоял свои интересы в ходе судебных разбирательств и выпущен на свободу.

Агентство «Интерфакс-Украина» тогда сообщало, что Федосеев намерен восстановить работу ассоциации и своего бизнеса, который был связан с торговлей металлопрокатом.

ЗАО «Внешторгсервис» - компания, зарегистрированная в республике Южная Осетия, которая признана Российской Федерацией и еще 4 государствами-членами ООН.

Формальные учредители ВТС неизвестны, но считается, что ее контролирует беглый украинский олигарх Сергей Курченко. Основная функция компании - снабжение сырьем и сбыт готовой продукции промышленных предприятий, которые находятся на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей. На каждом из предприятий созданы филиалы «ВТС».

Весной этого года украинские СМИ со ссылкой на один из телеканалов Донецка опубликовали перечень активов, которыми управляет «Внешторгсервис».

Среди них предприятия металлургической промышленности: Донецкий МЗ, Енакиевский МЗ, Макеевский МЗ, Харцызский трубный завод (все — Донецкая обл.), Алчевский МК (Луганская обл.).

Предприятия добывающей промышленности: Комсомольское рудоуправление, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат (оба — Донецкая обл.), «Краснодонуголь», «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» (все — Луганская обл.).

Предприятия химической промышленности: Енакиевский коксохимпром, «Эр Ликид», Ясиновский коксохимический завод, Макеевкокс (все — Донецкая обл.).

До весны 2017 года перечисленными предприятиями управляли компании, зарегистрированные в Украине. Однако после организации транспортной блокады, так называемых, «ДНР» и «ЛНР», все эти активы были «национализированы» оккупационными властями.