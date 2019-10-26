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Боевики на Донбассе совершили 9 обстрелов, без потерь

В штабе ООС сообщили об обстреле у Золотого за пределами участка разведения.

Боевики на Донбассе совершили 9 обстрелов, без потерь
Фото: Facebook/Міністерство оборони України

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В вечерней сводке штаба ООС сообщается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 3 обстрела: неподалеку Невельского и дважды у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций украинских военных: четыре раза вблизи Новолуганского, неподалеку хутора Вольный и у Золотого - за пределами участка разведения.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем.

В штабе ООС заявили, что президент в Золотом общался не с военными.

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