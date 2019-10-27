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Оккупанты обстреляли участок разведения сил у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов

Потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты обстреляли участок разведения сил у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов
Фото: Макс Левин

В субботу, 26 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов: неподалеку Невельского, дважды у Марьинки, дважды вблизи Талаковки, а также у Красногоровки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов: пять раз вблизи Новолуганского, неподалеку Хутора Вольный, дважды у Золотого (за пределами участка разведения), дважды вблизи Луганского, у Зайцевого, Светлодарска и Новгородского.

Кроме того, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия участок разведения сил и средств у Золотого-4.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил в субботу не было.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня: вблизи Луганского, Новолуганского и Светлодарска.

Напомним, в пятницу, 25 октября, оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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