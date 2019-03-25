В России подтвердили гибель трех военных в Сирии

Утверждается, что военные попали под обстрел после доставки гуманитарной помощи.

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после боя вблизи города Дейр-эз-Зор.

Ранее о них сообщали как о пропавших без вести. Как говорится в заявлении министерстве обороны России, тела погибших доставили в Россию.

В официальном заявлении утверждается, что военные попали под обстрел после доставки гуманитарной помощи.

По данным министерства обороны России, во время военной операции в Сирии с 30 сентября 2015 погибли более 40 российских военнослужащих. Еще 50 человек принадлежат к небоевым потерям, среди них - погибшие в результате нескольких аварий российских военных самолетов и вертолетов.