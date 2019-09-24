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Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times

"Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или слугой олигархов".

Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Фото: пресс-служба президента

В преддверии встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом издание Financial Times рассказало американским читателям, что происходит в Украине и призвало лидера нашей страны отказаться от связей с олигархами.

Об этом пишет издание The Financial Times.

"Уже несколько месяцев дела в Украине идут хорошо. В мае новый молодой президент Владимир Зеленский одержал уверенную победу, пообещав радикальные перемены. Через несколько недель на парламентских выборах его поспешно сформированная партия получила абсолютное большинство, что произошло впервые с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Энергичный премьер-министр приступил к масштабным реформам. Однако, в последние две недели начали происходить и тревожные события. Игорь Коломойский, миллиардер-олигарх, которого подозревают в том, что он помог Зеленскому занять президентский пост, но который почти два последних года жил за границей, сделал громкое заявление. После этого премьер-министр заявил, что Киев готов искать компромиссное решение вопроса с «ПриватБанком», совладельцем которого Коломойский был до 2016 года, когда банк был национализирован с предполагаемой дырой в капитале в размере $5,5 млрд", - говорится в статье.

Отмечается, что Киев пытается вернуть деньги, подав против олигарха иск в суд. Коломойский же утверждает, что дело было возбуждено необоснованно предыдущим правительством, чтобы завладеть его ценным активом.

"Сделка по возвращению банка бывшим владельцам или отказу от претензий к Коломойскому не только поставит под угрозу будущее финансирование со стороны МВФ и других западных партнеров - которые настаивали на национализации «ПриватБанка» для защиты финансовой стабильности - она может свести на нет другие позитивные шаги правительства", - подчеркивается в статье.

"Западные сторонники, желающие увидеть, как Украина окончательно покончит со своей клептократической моделью правления, во многом дали Зеленскому кредит доверия, хотя телевизионный комик приобрел известность в передачах и телесериале на телеканале Коломойского. Они упустили из виду то, что президент назначил руководителем своего Офиса Андрея Богдана - адвоката Коломойского. Инвесторы приветствовали шаги назначенного президентом 35-летнего премьера Алексея Гончарука, когда тот решительно начал реализацию программы по легализации продаж сельскохозяйственных земель, приватизации госпредприятий, либерализации рынка труда, противодействия рейдерству и усилению защиты собственности. Однако, 10 сентября было опубликовано фото улыбающегося Коломойского, сидящего с Зеленским и Богданом в кабинете президента. Миллиардер привлек внимание окружающих, сделав громкое заявление на форуме в Киеве, организованном олигархом-конкурентом. Затем премьер-министр в интервью изданию случайно обмолвился, что Зеленский хочет «найти совместные решения» по «ПриватБанку», хотя позже заявил, что его неправильно поняли", - пишет The Financial Times.

"Затем стали происходить и другие тревожные события. Полиция провела обыски в офисе «ПриватБанка» и в доме Валерии Гонтаревой, экс-главы НБУ, которая в последние годы руководила «зачисткой» банковского сектора Украины, в том числе национализацией банка Коломойского. В минувший вторник в результате явного поджога сгорел загородный дом Гонтаревой под Киевом. Коломойский категорически отрицает свою причастность к этим инцидентам. Кто бы ни стоял за этими событиями, они символизируют возврат к сомнительным методам и мрачным временам на Украине 20-летней давности - полной противоположности тому образу, который страна хочет создать... И особенно теперь, когда Зеленский втянут в международный скандал по поводу сообщений о том, что президент США просил его расследовать обвинения в адрес сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, ему еще не хватало крупного скандала внутри страны.", - подчеркивается в статье.

"Любое урегулирование дела «ПриватБанка» должно подразумевать максимальное взыскание активов с его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Кроме того, перед президентом стоит решающий выбор. Многие украинцы считают, что его предшественник, миллиардер Петр Порошенко, находясь на президентском посту, так и не смог перестать быть олигархом и стать настоящим государственным деятелем-реформистом. Зеленский должен решить, хочет ли он быть «слугой народа» (так называется телесериал, в котором он снимался, и его партия) или слугой олигархов", - отмечает FT.

Напомним, президент Зеленский накануне прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Чего ожидают в Украине от встречи Зеленского и Трампа, читайте в интервью LB.ua его помощника, главного "поверенного" ОП по международным делам Андрея Ермака "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация".

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