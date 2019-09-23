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Переговоры об освобождении заключенных ведутся в минском и нормандском форматах, - Денисова

"Я думаю, что вся работа завершится тем, что освободят как наших граждан, так и территории".

Переговоры об освобождении заключенных ведутся в минском и нормандском форматах, - Денисова
Фото: Макс Левин

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в польскую Варшаву на ежегодное совещание ОБСЕ.

Об этом сообщает UATV.

Омбудсмен рассказала о 113 граждан Украины (в том числе 89 крымских татарах), которых незаконно удерживают на территории оккупированного Крыма и РФ.

По ее словам, переговоры об освобождении удерживаемых ведутся сейчас в минском и нормандские форматах.

"Эти списки составляются СБУ. Я думаю, что вся работа завершится тем, что освободят как наших граждан, так и территории", - заявила Денисова.

Уполномоченный ВР добавила, что Россия пытает незаконно задержанных украинцев и использует их как рабочую силу. Известны факты избиения, применение электрошока, психологического давления, отсутствия квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

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