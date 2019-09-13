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Зеленский в октябре посетит Эстонию

Президенты Украины и Эстонии встретятся третий раз за полгода.

Зеленский в октябре посетит Эстонию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетит Эстонию.

Об этом он сказал после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией. "С мая этого года мы встречаемся с госпожой президентом уже второй раз", – сказал президент Украины.

Напомним, что Зеленский уже летал с визитами в Польшу, Канаду, Германию, Турцию, Францию, а также в Брюссель в рамках посещения институтов ЕС и НАТО.

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