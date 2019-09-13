Президент Украины Владимир Зеленский в октябре посетит Эстонию.
Об этом он сказал после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии", – цитирует Зеленского его пресс-служба.
Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией. "С мая этого года мы встречаемся с госпожой президентом уже второй раз", – сказал президент Украины.
Напомним, что Зеленский уже летал с визитами в Польшу, Канаду, Германию, Турцию, Францию, а также в Брюссель в рамках посещения институтов ЕС и НАТО.