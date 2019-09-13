"Эта роль ругательная, прошу ко мне ее не применять".

Бизнесмен Игорь Коломойский не считает себя олигархом и настаивает на том, что сегодня в Украине олигархов нет. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Я - не олигарх. Я не согласен. Эта роль ругательная, прошу ко мне ее не применять", - пошутил Коломойский в ответ на реплику журналиста, назвавшего его олигархом, бизнесменом, у которого есть влияние на власть.

"А какая власть у меня есть? Зачем мне нужны депутаты? Какие законы они будут лоббировать для меня", - добавил бизнесмен.

Также он отрицает, что Игорь Палица является подконтрольным ему депутатом, назвав его просто товарищем.

"Палица - не мой депутат. Он мой товарищ, друг и партнер, когда является депутатом. Последнее время он все время какой-то депутат, поэтому он не может заниматься бизнесом", - заявил Коломойский.