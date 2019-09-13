"Скажите Гончаруку, что у него какой-то теневой премьер. Нету".

Олигарх Игорь Коломойский не верит, что бывший глава СБУ Валерий Хорошковский может быть теневым премьером.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Это вообще смешно. Скажите [главе Кабмина Алексею] Гончаруку, что у него какой-то теневой премьер. Нету", - сказал Коломойский.

При этом раньше он подтвердил, что знает о приезде Хорошковского в Украину.

По неофициальной информации, бывший глава СБУ после возвращения начал проводить встречи с различными людьми, представляясь переговорщиком от новых властей.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в прошлом работал на телеканале "Интер", совладельцем которого является Хорошковский.