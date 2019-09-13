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ГБР начало допрашивать освобожденных из плена моряков

Следователи расследуют обстоятельства, которые привели к их пленению.

ГБР начало допрашивать освобожденных из плена моряков
Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований начало допрашивать освобожденных из российского плена моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о «Керченском инциденте», возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - написал Полозов в фейсбуке.

Напомним, экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

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