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Зеленский пригласил Назарбаева в Украину

Политики пересеклись в Японии.

В рамках визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

Фото: пресс-служба Зеленского

"В ходе встречи поднимался вопрос войны в Донбассе и оккупации Крыма. Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили "положительные изменения в продвижении к миру", в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".

Также политики обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

"Владимир Зеленский пригласил первого Президента Казахстана в Украину", - сообщают в пресс-службе Зеленского.

Как сообщалось, 21-24 октября Зеленский находится в Японии с рабочим визитом. В частности он принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку в марте 2019. Он бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года Назарбаев бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.

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