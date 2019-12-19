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Россия отправила на Донбасс "новогодний гумконвой"

В МЧС РФ утверждают, что в грузовиках везут "подарки и медикаменты", но проверить это нельзя.

Россия отправила на Донбасс "новогодний гумконвой"
Фото: mchs.gov.ru

Россия отправила на оккупированную территорию Донбасса очередной, 96-й, так называемый "гуманитарный конвой".

Об этом сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Как заявили в российском МЧС, это последняя колона "гумконвоя", которую отправляют в этом году.

Отмечается, что на российско-украинской границе колонна разделится на две части - одна направится в Донецк, другая в Луганск.

"Колонны доставят жителям Донбасса более 110 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - медикаменты и новогодние подарки", - утверждают в МЧС РФ.

Напомним, Россия направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" с августа 2014. Таможенную и пограничную службы Украины они не проходят, к проверкам эти грузовики россияне не допускают. 

Министерство иностранных дел Украины протестует против этих нарушений, однако российский МИД на это не реагирует.

Под видом "гумконвоев", Россия направляет на Донбасс материалы и вооружение для боевиков.

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