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"Определены обладатели международных и специальных премий 24-й общенациональной программы «Человек года – 2019" Пресс-релиз

"Определены обладатели международных и специальных премий 24-й общенациональной программы «Человек года – 2019"

Для Украины, бесповоротно избравшей своими приоритетами демократические ценности, особенную значимость обретают внимание и поддержка мирового сообщества, весомый личный вклад известных деятелей международного масштаба в становление Украины как суверенного демократического государства.

Украинцы с искренней признательностью воспринимают поддержку и всестороннюю помощь со стороны выдающихся зарубежных деятелей.

Общенациональная программа « Человек года » с 2001 года учредила ежегодное присуждение международных премий представителям мирового сообщества, сделавших существенный личный вклад в утверждение демократии в Украине, содействующих утверждению мира и сохранению единства страны . Международные премии общенациональной программы « Человек года » – это признание заслуг и искренняя благодарность известным и заслуженным деятелям международного масштаба за их любовь к Украине, уважение к нашей истории, нашим традициям, за их уверенность в процветании будущей Украины . Международные премии программы «Человек года» – это не только проявление чувства благодарности, но и утверждение имиджа Украины как государства, умеющего высоко ценить друзей. Среди обладателей этих престижных международных наград – главы европейских государств, известные дипломаты, меценаты, выдающиеся представители мировой культуры и искусства. Почетными премиями были награждены представители 27 стран. Это искренние друзья, стремящиеся поддерживать, оказывать содействие и покровительство в строительстве украинского государства.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 24-й общенациональной программы «Человек года-2019» стали:

1. Международная премия в области общественно-политической деятельности - Президент Грузии Саломе ЗУРАБИШВИЛИ.

Грузинский и французский государственный и политический деятель. Первая в истории страны женщина-президент и последний Президент, избранный всенародным голосованием.

Лидер партии «Путь Грузии». Министр иностранных дел Грузии (2004-2005), Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Грузии, Председатель Генерального секретариата национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии (2001-2003). Долгое время работала в МИД Франции.

Награждена Орденом Почетного легиона и Орденом Франции «За заслуги».

Грузия постоянно поддерживает Украину и в течение всех лет независимости остается для Украины одним из главных партнеров в регионе.

За последние два года произошла активизация политического диалога и межпарламентского взаимодействия, включая официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Грузию, во время которого была подписана Декларация об установлении стратегического партнерства между нашими странами и определены основные цели: деоккупация территорий Украины и Грузии, восстановления их территориальной целостности и полная интеграция Украины и Грузии в ЕС и НАТО.

Близость позиций Украины и Грузии в вопросах интеграции в европейские структуры обусловливает и наше тесное сотрудничество в международных организациях - ООН, Совете Европы, ОБСЕ, ГУАМ.

Углубляется также сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной отраслях и туризме, растет товарооборот, по итогам 2018 года Украина вошла в ТОП-5 торговых партнеров Грузии, подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах дипломатии, спорта и образования. Между Украиной и Грузией исторически сложились тесные культурно-гуманитарные связи, ежегодно проводится более 50 культурных мероприятий в Грузии с участием представителей Украины - Дни украинского кино в Тбилиси, художественные выставки, многочисленные детские фестивали, Шевченковские дни.

2. Международная премия «За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной» - Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине И.В. Ягмур Ахмет ГЮЛЬДЕРЕ.

Благодаря усилиям господина Посла постоянно расширяется диапазон украинского-турецких отношений, углубляется сотрудничество в таких важных стратегических сферах, как энергетика, транспорт, оборонная промышленность, аэро-космическая и научно-технологическая отрасли, активно развиваются межрегиональные и культурно-гуманитарные связи между нашими государствами .

За последние несколько месяцев произошли новые позитивные события в отношениях между нашими странами - именно Турция стала одной из первых стран, которую посетил 7-8 августа 2019 с официальным визитом новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Турции Реджеп Эрдоган был первым, кто поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Первая личная встреча руководителей государств заложила хороший фундамент для дальнейшего плодотворного диалога. В ходе двусторонних переговоров был принят ряд важных договоренностей между Киевом и Анкарой, в том числе о финализации переговорного процесса по составлению соглашения о зоне свободной торговли, по проведению в Киеве до конца года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня, VIII украинский-турецкого форума. Между Украиной и Турцией существует активное сотрудничество в строительстве дорог, аэропортов, морских портов, в оборонной, энергетической и туристической сферах. Подписан двусторонний протокол об исследовании космоса между специализированными агентствами двух стран.

3. Международная премия «За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов» - популярная итальянская группа «Ricchie Poveri».

Музыкальная карьера коллектива началась в Генуе в 1968 году, когда он принял участие в фестивале «Cantagiro» с песней «L’Ultimo Amore» («Последняя любовь»). Начиная с 1970 года, группа принимала участие в фестивале Сан-Ремо с песнями «La prima cosa bella», «Che sar à», «Un diadema di ciliege», «Dolce frutto», «Un disco per l ’ estate», «Povera bimba» и «Due storie dei musicanti».

В 1978 году Ricchie Poveri представляли Италию на конкурсе «Евровидение».

Хит Mamma Maria принес всемирную любовь. Год Mamma Maria занимала топовые позиции музыкальных хит-парадов Италии, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов и Бельгии и была переведена на пять языков мира. А одноименный альбом разлетелся тиражом в 6 миллионов экземпляров.

В 1981 году в Сан-Ремо «Ricchie Poveri» выступили с песней «Sarà perché ti amo», которая 10 недель продержалась на первом месте в хит-параде Италии, по итогам года заняла 6-е место, опередив все песни фестиваля. Песня стала также супер-хитом и в Европе. В этот период группа получает многочисленные премии и награды: в 1981 году «За лучшую группу года», золотой диск за песню «Sarà perché ti amo», а также золотую табличку RAI 5, выиграв два выпуска подряд в программе на этом канале. В 1985 году «Ricchie Poveri» побеждает на фестивале Сан-Ремо с песней «Se m’innamoro» («Если я влюблюсь»). К победе на фестивале добавляется премия Medien, врученная за большое количество проданных дисков во Франции. Прошедшие летом 1986 года первые гастроли в Советском Союзе включают 44 концерта, которые собирают 780 тыс. зрителей .

Группа проводит многочисленные гастроли по Италии, Франции, Германии, Бельгии, Молдавии, Грузии, Литве, Австралии, Албании, Словении, Венгрии, Канаде и США.

Группа « Ricchie Poveri » признанные лидеры итальянской волны по производству хитов. После побед на нескольких фестивалях в Сан-Ремо, песни "Se m'innamoro", "Made in Italy", "M'innamoro di te", "Che sarà", "Acapulco" стали петь на всех континентах, группа заработала не один миллион, продав двадцать миллионов экземпляров пластинок и выпустив сорок альбомов.

4. Международная премия в области культуры и искусства – легендарная чешская певица и актриса Гелена ВОНДРАЧКОВА

Широкую известность в Чехословакии получила после победы в музыкальном конкурсе молодых талантов в 1964 году. После победы в конкурсе выпустила свою первую запись — песню «Červená řeka», чешский перевод американской «Red River Valley».

Неоднократно участвовала в международных музыкальных конкурсах. В 1977 году победила на фестивале песни в польском Сопоте.

С 1968 по 1970 год выступала в трио «Золотые дети» вместе с Мартой Кубишевой и Вацлавом Нецкаржем.

Неоднократно появлялась на советском телевидении, в том числе на Голубом огоньке 8 марта 1983 года.

В 1993 году заняла 5-е место на фестивале песни в польском Сопоте, исполнив песню "Golden Kids" .

В 2000 году снова победила на престижном Международном фестивале песни в Сопоте с песней „Veselé Vánoce a šťastný nový rok“.

Весной 2012 года в Чехии и Словакии состоялись концерты в честь 65-летия певицы.

5. Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни» - кинорежиссер, сценарист и кино продюсер Роман БАЛАЯН.

Роман БАЛАЯН - кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Лауреат Государственной премии СССР, Народный артист Украины, действительный член Национальной академии искусств Украины.

Как кинорежиссер, Балаян начинал в 1970 году на Киевской киностудии имени А.Довженко. Роман Балаян считает себя учеником Сергея Параджанова. Второй художественный фильм Балаяна «Бирюк» был номинирован в 1977 году на Берлинале на «Золотого Медведя». Его фильм «Полеты во сне и наяву» в 1987 году стал одним из самых кассовых хитов советского кино. В 1986 году снял художественный фильм «Храни меня, мой талисман». В фильме снялась целая плеяда знаменитых актеров: Олег Янковский, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Збруев, Михаил Козаков, Булат Окуджава. Этот фильм получил «Золотой Тюльпан» Стамбульского международного кинофестиваля. Художественная драма «Два месяца, три солнца» была номинирована в 1998 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах на «Хрустальный Глобус».

Его фильмы неизменно вызывают интерес зрителей и высокую оценку критиков.

Полный Кавалер Ордена «За заслуги» (I, II и III степени).

6. Специальная премия им. Геннадий Кнышов «За верность гуманистическим идеям и приумноження общечеловеческих ценностей» - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ - доктор медицинских наук, профессор, академик НАМН Украины, Заслуженный врач Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, директор ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова НАМН Украины».

С 2016 года возглавляет кафедру хирургии сердца и магистральных сосудов.

Ученик академика АМН и НАН Украины В. Кнышова, ведущий кардиохирург Украины, научная и практическая деятельность которого связана с разработкой, усовершенствованием и внедрением перспективных и современных направлений детской сердечно-сосудистой хирургии, методов хирургического лечения сложных врожденных пороков сердца.

Проходил стажировку в США, Великобритании, Франции, Германии. Принимал активное участие в международных конгрессах, симпозиумах по сердечно-сосудистой хирургии.

Василий Лазоришинец активно оперирует и выполнил более 7000 операций на сердце. В 2016 году В.В. Лазоришинец избран председателем правления Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины. Действительный член Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, член Французской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, Американской ассоциации торакальных хирургов. Член-основатель Всемирной ассоциации детских кардиологов и кардиохирургов.

В.В. Лазоришинец автор более 400 научных работ, в том числе 14 монографий и 36 патентов на изобретение.

Награжден орденами князя Ярослава Мудрого V степени (2007) и IV степени (2017), знаком отличия НАМН Украины «Медаль имени Н.Н. Амосова».

Международные и специальные премии за 2019 год будут вручены их обладателям во время проведения 24-й церемонии вручения премии «Человек года – 2019», которая состоится 21 марта 2020 года в Национальной опере Украины.

Генеральная дирекция Общенациональной программы «Человек года»

Контактные телефоны: (044) 254-47-86

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