23 марта, в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХ ІІІ торжественная церемония награждения победителей общенациональной программы «Человек года-2018» и обладателей международных и специальных премий программы.
Это торжество Человека и человечности, гуманистических идеалов, возвеличивание тех, кто достоин высочайшего общественного признания. А главенствующая тема в полной мере отражена в девизе церемонии – "Потенциал новых достижений". Новые имена, новые тренды, неожиданные открытия изначально были и остаются присущими каждой церемонии. Нынешняя церемония позволяет сделать еще один замечательный вывод: с течением времени «Человек года» заметно молодеет. Это касается и атмосферы заключительных праздников, в которых протокольно-академические черты гармонично сочетаются с легкой аурой импровизации, дружеского общения. И, конечно, заметно молодеет круг людей, отмеченных вниманием экспертов программы. Они практически доминируют в экономических номинациях программы, и это очень обнадеживающая тенденция.
Эмоциональный накал и праздничный настрой придавали церемониальному действию и выступления известных отечественных и зарубежных исполнителей: Розы Рымбаевой, Анатолия Ярмоленко, Кати Бужинской, Камалии, Наталии Валевской, Сюзанны Чахоян, Тамары Калинкиной, Влада Сытника, Алексея Сагаловского, Олега Шака, Татьяны Пискаревой, Поля Манондиза.
Мартовский вечер в Национальной опере подарил всем неимоверную гамму эмоций, ощущение причастности к зарождению чего-то нового и значимого, осознанием того, что истинным достоянием цивилизованного общества есть Человек с его вечными ценностями и светлыми мечтами.
"Виват, "Человек года"!
Обладателями премий «Человек года-201 8 » в 17 национальных номинациях стали:
«Региональный лидер года»
Максим СТЕПАНОВ – Председатель Одесской областной государственной администрации;
«Мэр года»
Андрей БАЛОГА – Мэр г. Мукачево (Закарпатская обл.);
«Лидер объединенной территориальной общины года»
Руслан МАЙСТРУК – Председатель Тетиевской ОТО (Киевская область);
«Промышленник года»
Дмитрий ИОРГАЧЕВ – Генеральный директор ПАО «Одескабель»;
«Предприниматель года»
Максим КОЗИЦКИЙ – Директор ООО «Эко-Оптима»;
«Менеджер года»
Михаил БОРОДАВКО – Г енеральный директор ЧАО «Укрэнергомонтаж»;
«Финансист года»
Сергей ТИГИПКО – Председатель Правления АО « ТАСКОМБАНК »;
« Лидер страхового рынка года»
Наталия БАЗИЛЕВСКАЯ – Председатель Правления ЧАО «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни»;
« Лидер малого и среднего бизнеса года»
Руслана ЦАХЛО – Президент компании «Союз мастеров красоты Украины»;
«Аграрий года»
Сергей ТАРАСОВ – Основатель и руководитель агрохолдинга «І&U»;
« Лидер логистической отрасли года»
ООО «Ходльмаер Логистикс Украина» – Исполнительный директор – Татьяна Стрельцова;
«Жилой комплекс года»
ЖК «ПОДОЛ ГРАД» (Застройщик – ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ») .
Президент корпорации – Александр Лятамбор;
« Отельный комплекс года»
Отель «BANKHOTEL» (г.Львов). Генеральный менеджер – Тарас КУЗИК;
«Телевизионный журналист года»
Светлана ОРЛОВСКАЯ (Телеканал «Прямий»);
«Спортсмен года»
Александр УСИК – Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версиям WBO, WBC, IBF, WBA (Super), The Ring);
«Меценат года»
Анна КОРШУНОВА – Президент ОО «Б і ла Птаха», Председатель правления БФ «Фонд Будущего»;
«Новая генерация года»
Татьяна ПЕТРАКОВА – Общественный деятель, автор 500 социальных проектов, г лавный редактор всеукраинского социального глянца Ukrainian People.
Обладателями международных и специальных премий программы «Человек года-201 8 » стали:
Гермине ПОППЕЛЛЕР – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине – Международная премия в области дипломатии.
Салем Ахмед АЛЬ-КААБ И – Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине – Международная премия з а значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной.
Роза РЫМБАЕВА – Народная артистка Казахстана – Международная премия в области культуры и искусства.
Анатолий ЯРМОЛЕНКО – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля «Сябры» – Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины.
Ада РОГОВЦЕВА – Герой Украины, народная артистка Украины – Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни».
Александр НИКОНЕНКО – выдающийся ученый, хирург и трансплантолог – Специальная премия им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей».
Александр ЗЛОТНИК – украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра – Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир украинцев».
«Институт здоровья растений» – Специальная премия «За весомый вклад в развитие современной украинской науки». Основатель – Виталий ИЛЬЧЕНКО.
Система умного дома « CLAP» – Специальная премия «За разработку экологических и энергоэффективных жилых технологий». Основатель – украинский бизнесмен Александр ПОЙМАНОВ.
Макс Поляков – предприниматель, общественный деятель, ученый, основатель инновационных компаний EOSDA и FireflyAerospace – Специальная премия «За весомый вклад в возрождение ракетно-космической отрасли в Украине».
Фортунато ГУАДАЛУПИ – ТОП - менеджер международного уровня, один из самых успешных итальянских бизнесменов, который почти 25 лет работает в молочной отрасли Украины – Специальная премия «За внедрение креативных бизнес-проектов и самых современных технологий в Украине» .
Наталья ГОРБАЛЬ – известный адвокат, эксперт в области семейного права, писательница – Специальная премия «За весомый творческий вклад в сохранение и развитие института семьи».
Юрий ПЕЛЫХ – председатель совета директоров компании «УКРБУД» – Почетный знак «За весомый вклад в развитие строительной отрасли Украины».
Фото: Михаил Куцый, Андрей Гудзенко, Сергей Гриценко.