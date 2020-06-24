Фото: cyberpolice.gov.ua

Харьковской области киберполиция разоблачила деятельность двух мошенников, которые под видом работы инвестиционного фонда обманным путем получали деньги граждан Украины, Литвы, Венгрии, Казахстана и России.

34-летний и 24-летний местные жители создали несколько сайтов, на которых предлагали инвестировать в прибыльные проекты и получать доход. После перечисления денег они исчезали, сообщили в пресс-службе Киберполиции.

"Реклама на сайтах заверяла, что средствами распоряжаются опытные инвесторы. А для получения прибыли необходимо только зарегистрироваться на сайте и перечислить деньги через предложенные платежные системы", - говорится в сообщении.

Минимальная сумма инвестиции составляла $221. Деньги через электронные кошельки переводили в наличку через крипто-обменники.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Во время обысков у мужчин изъяли $970 000. Открыто уголовное производство по статье за мошенничество.

Напомним, что в мае в Запорожье правоохранители разоблачили мошеннический call-центр с прибылью более 100 тысяч гривен в неделю. Злоумышленники представлялись банковскими сотрудниками, узнаая таким образом персональные данные и банковские реквизиты. В состав группы входило примерно 20 человек.