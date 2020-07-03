В субботу в Киеве до +30 градусов и кратковременный дождь

В субботу, 4 июля, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +28…+30 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+34 градуса, в Житомирской области +22…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +31…+37 градусов. В Винницкой области кратковременный дождь, гроза, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16…+22 градуса, днем +28…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +32…+37 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области днем кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +33…+39 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23 градуса, днем +31…+36 градусов.

3 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24…+28 градусов, в Днепре возле Киева +25 градусов.