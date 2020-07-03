"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
"Рейтинг": "Слугу народа" поддерживают 29,3%, в парламент прошли бы четыре партии
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
Глава Минфина: отставка Смолия сорвала Украине "сделку десятилетия"
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
Путин, Конституция и Украина. От вторжения до диверсии
ГлавнаяОбществоЖизнь

МВД предлагает давать 15 суток за пьяное вождение

При условии, что водителя поймают в состоянии опьянения повторно в течение года.

МВД предлагает давать 15 суток за пьяное вождение
Фото: kiev.klichko.org

Министерство внутренних дел Украины и Национальной полиции после отмены уголовной ответственности за пьяное вождение просит разрешить, кроме штрафов, административные аресты. В частности, предлагается разрешить арестовывать пьяных водителей на 15 суток.

Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"МВД поддерживает принятие Верховной Радой и подписания президентом законопроекта №3314, который имеет целью уточнение и исправление некоторых положениями законодательства об уголовных проступках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформления занимает всего 2-3 часа.

"МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности не только в виде большого денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток. При условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии", - уточнили в МВД.

Напомним, Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен был с января 2020 года, но его действие отсрочили до 1 июля 2020 года.

Документ включал в Уголовный кодекс ст. 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Такое же повторное правонарушение приводило бы к штрафу в 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Однако, 17 июня 2020 года Рада приняла еще один законопроект - №3314, который подписал президент Владимир Зеленский. Законопроект предусматривает отмену уголовного наказания за вождение в нетрезвом виде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также