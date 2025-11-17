Кабмін затвердив план оновлення наглядових рад і виконавчих органів енергетичних компаній. Перший на черзі – "Енергоатом"

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про затвердження урядом плану дій для оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Завданням є оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору.

Прем'єрка сказала, що першочергового хочуть затвердити склад наглядової ради "Енергоатому". А також:

НАК “Нафтогаз”: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ “Укргазвидобування”, АТ “Укрнафта”, ТОВ “Газорозподільчі мережі України”)

ПрАТ “Укргідроенерго”: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу

ТОВ “Оператор ГТС України”: оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу

НЕК “Укренерго”: оновлення представника держави у складі наглядової ради

ПАТ “Центренерго”, АТ “Енергетична компанія України”, АТ “Українські розподільчі мережі”, АТ “Регіональні електричні мережі”, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад

ДП “Гарантований покупець”: перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради.

"Оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності", – анонсувала також Свириденко.

Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Контекст

Минулого тижня НАБУ і САП оголосили про розкриття схеми корупції в енергетиці. За даними слідства, бізнесмен (за інформацією журналістів, співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч), організував схему відкатів з усіх контрагентів "Енергоатому". Підозрюваними по цій справі є він, ексрадник тодішнього міністра енергетики, виконавчий директор з безпеки і фізичного захисту "Енергоатому" і четверо працівників бек-офісу, що діяв у квартирі Андрія Деркача, який має підозру в держзраді і став російським сенатором. Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов.

Після гучного викриття влада вирішила розпустити наглядову раду "Енергоатому" і провести зміни в НР інших компаній.