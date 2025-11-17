Міненерго: ворог атакував енергоінфраструктуру п'яти областей

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Про це повідомили у Міненерго.
Сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, а про зміни можна дізнатися на сторінках обленерго регіонів.
У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
- У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну двома ракетами та 128 безпілотниками. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях.