Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Міненерго: ворог атакував енергоінфраструктуру п'яти областей

Постраждали об'єкти на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Одещині та на Донеччині. 

Міненерго: ворог атакував енергоінфраструктуру п'яти областей
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи. 

Про це повідомили у Міненерго

Сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, а про зміни можна дізнатися на сторінках обленерго регіонів.  

У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

  • У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну двома ракетами та 128 безпілотниками. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на 2 локаціях. 
