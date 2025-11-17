Міненерго: ворог атакував енергоінфраструктуру п'яти областей

Постраждали об'єкти на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Одещині та на Донеччині.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у Міненерго.

Сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, а про зміни можна дізнатися на сторінках обленерго регіонів.

У міністерстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.