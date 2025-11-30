Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСуспільствоВійна

​Рубіо: мирні переговори мають забезпечити Україні суверенність і процвітання

Домовленості мають створити підґрунтя для економічного ривка нашої держави, вважає держсекретар США.

​Рубіо: мирні переговори мають забезпечити Україні суверенність і процвітання
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирні переговори між американськими та українськими представниками мають створити умови, за яких Україна залишиться «суверенною, незалежною й процвітаючою». 

Про це він сказав у Флориді, де відбуваються перемовини щодо мирного плану, пише Sky News.

Рубіо наголосив, що очікує від зустрічі «помітного поступу» у виробленні домовленостей, які дозволять завершити війну на умовах, що гарантують Україні безпеку і стабільність.

За його словами, мова йде не лише про припинення бойових дій.

«Це не просто про завершення війни. Це про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу», - сказав американський держсекретар.

Він також підкреслив, що досягнуті домовленості мають створити підґрунтя для економічного ривка України: «Не просто відбудувати країну, а увійти в епоху надзвичайного економічного прогресу».

Рубіо додав, що США розраховують на «ще більший прогрес» уже сьогодні й на вироблення дорожньої карти, яка дозволить Україні зберегти суверенітет і розвиватися після завершення війни.
Теми: , ,
