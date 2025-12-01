7 корпус ДШВ: Сили оборони провели ротацію у Мирнограді попри ускладнену логістику

На Покровському напрямку Сили оборони готуються до виконання завдань у зимовий період.

У Мирнограді на Донеччині логістика залишається ускладненою, водночас Сили оборони провели заміну особового складу. Наразі українські бійці на Покровському напрямку готуються до виконання завдань у зимовий період.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр. Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога – не ознака оточення", — ідеться у повідомленні.

Як повідомляють військові, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. "Наші підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу".

Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Сили оборони готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюють та належно облаштовують позиції.

За інформацією 7-го Корпусу, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях.

"У листопаді наші військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 – поранені. Сили оборони знищили та пошкодили – 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також наші воїни збили 3220 БПЛА всіх видів", — ідеться у повідомленні.

Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 – поранили. Така кількість втрат – співмірна з чисельністю цілого батальйону.

Також військові оприлюднили результати роботи ОШБ СКАЛА спільно із суміжними підрозділами, що діють у Покровську на південь від залізничного полотна.

Після виявлення семи російських окупантів українські військові вступили у бій. Частину зачистили у стрілецькому бою. Іншу частину, яка вдавала мертвих, – ліквідували за допомогою FPV