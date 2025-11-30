Станом на 16:00 неділі загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 85.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Корового Яру. Наразі п’ять бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із шести ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. Один бій триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 44 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер триває чотири бойових зіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали 11 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Злагода. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Варварівки. Авіаудару ворога зазнало Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч.