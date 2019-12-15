Епифаний анонсировал приезд Варфоломея в Украину

Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину. Об этом сообщил митрополит Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной Православной церкви Украины, передает "5 канал".

"Во время службы митрополит Епифаний сообщил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей", - говорится в сообщении.

Кроме того, митрополит Епифаний выразил надежду, что в 2020 году к ПЦУ присоединятся "еще несколько церквей".

Напомним, в августе этого года с Варфоломеем на Фанаре встретился президент Владимир Зеленский. В Украину вселенский патриарх еще не приезжал.