Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Епифаний анонсировал приезд Варфоломея в Украину

Визит патриарха произойдет в ближайшее время.

Епифаний анонсировал приезд Варфоломея в Украину
Вселенский Патриарх Варфоломей
Фото: EPA/UPG

Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину. Об этом сообщил митрополит Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной Православной церкви Украины, передает "5 канал".

"Во время службы митрополит Епифаний сообщил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей", - говорится в сообщении.

Кроме того, митрополит Епифаний выразил надежду, что в 2020 году к ПЦУ присоединятся "еще несколько церквей".

Напомним, в августе этого года с Варфоломеем на Фанаре встретился президент Владимир Зеленский. В Украину вселенский патриарх еще не приезжал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также