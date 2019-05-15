Советник Порошенко: об отзыве томоса и речи быть не может

"Если не будут нарушены условия томоса, если церковь не будет его пересматривать его и вносить изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может".

Томос об автокефалии Православной церкви Украины не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ не будет настаивать на внесении изменений в документ.

Об этом заявил "Радио Свобода" советник президента Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

"И в томосе, и в уставе церкви есть положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с томосом и уставом. Если не будут нарушены условия томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить в его положения изменения, то ни о каком отзыве речи быть не может", - сказал Павленко.

Он также отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения". Так Павленко прокомментировал слова почетного патриарха ПЦУ Филарета, который заявил, что "Порошенко фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата".

"15 декабря (перед проведением Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ, - ред.) был ликвидирован Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть - объединение различных религиозных организаций, которые составляют КП. Решение об этом было было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", - подчеркнул Павленко.

Напомним, на минувшей неделе почетный патриарх Филарет прямо заявил о том, что Киевский патриархат, который с 15 декабря минувшего года считался самораспустившимся, все еще продолжает существовать.

Ранее Филарет заявил о своем праве созвать Собор для изменения устава поместной церкви. В свою очередь, Епифаний указал на отсутствие оснований для созыва Поместного Собора и изменения устава ПЦУ, так как из-за этого поместная церковь может лишиться Томоса.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ. 6 января в Стамбуле митрополит Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии ПЦУ, причем именно создание объединенной церкви, возглавляемой митрополитом, было одним из главных условий предоставления Томоса.