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Епифаний назвал объединение ПЦУ с УГКЦ "теоретически возможным"

"Диалог определит, сможем ли мы объединиться".

Епифаний назвал объединение ПЦУ с УГКЦ "теоретически возможным"
Фото: Макс Левин

Для изучения вопроса о возможном объединении украинских православных церквей восточного и западного обрядов между ними сначала должен быть проведен соответствующий диалог.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил в эфире Еспресо.TV.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

По словам предстоятеля, вопрос объединения двух конфессий поднимался им во время его встречи с главой УГКЦ.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству... В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - подчеркнул Епифаний.

Ранее в ПЦУ отмечали, что православные и греко-католики имеют разногласия в вероучительных и исторических вопросах, и было бы ошибкой как переоценивать это, так и недооценивать.

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