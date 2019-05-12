За день боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов

С начала суток пророссийские боевики 11 раз нарушил режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое; из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пикузы; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Богдановка; трижды из стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Старогнатовка", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Крымское; из станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Зайцево; из стрелкового оружия - у населенного пункта Новотошковское.

Согласно сообщению, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 11 раз открывали огонь, ранены двое бойцов ВСУ.