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Одесская полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта

На месте работают взрывотехники, кинологи и спасатели.

Одесская полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта
Одесская полиция проверяет информацию о заминировании аэропорта
Фото: odessa.aero

В полицию Одессы утром 12 мая поступило сообщение о заминировании аэропорта. Об этом информирует Нацполиция города.

"Сегодня, в 11:28 в полицию поступило сообщение о том, что Международный аэропорт Одесса, заминирован", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ГосЧС.

Напомним, 3-4 мая во время празднования 763-й годовщины со дня основания Львова аноним сообщил о минировании пяти гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала Львова.

В начале мая полиция сообщила о задержании "лжеминера" в Киеве. 35-летний мужчина ранее уже привлекался в ответственности за телефонное хулиганство, в этот раз его поместили под медицинский надзор на время досудебного расследования.

Кроме того, в Волынской области суд приговорил другого "телефонного хулигана" к 2,5 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании.

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